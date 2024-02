Un medicament salvator în alergiile provocate de alune, nuci, ouă… Un medicament, folosit deja in tratamentul astmului, s-a dovedit eficace in prevenirea reacțiilor alergice legate de unele alimente (alune, nuci, oua etc). Este vorba despre Xolaris, medicament autorizat in 2023 in tratamentul astmului . In cazul pacienților implicați in acest studiu, care au beneficiat de acest medicament (copii alergici), s-a putut observa o creștere importanta a toleranței la unele alimente: alune, nuci oua, lapte și gau, precizeaza New England Journal of Medicine. Rezultatele arata ca tratamentul ”poate determina reducerea importanta a apariției reacțiilor alergice asociate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

