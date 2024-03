Stiri pe aceeasi tema

- Niveluri ridicate de benzen, o substanta chimica cancerigena, au fost detectate in unele tratamente pentru acnee ale unor marci precum Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target si Clearasil, detinut de Reckitt Benckiser, a anuntat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite…

- Niveluri ridicate de benzen, o substanta chimica cancerigena, au fost detectate in unele tratamente pentru acnee ale unor marci precum Clinique de la Estee Lauder si Up & Up de la Target, a anuntat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite Reuters. Laboratorul cu sediul in New Haven,…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Logsdon, a facut declarații importante cu privire la situația de securitate a Republicii Moldova in contextul tensiunilor din regiune, generate de situația din Ucraina. Potrivit oficialului, in acest moment nu exista indicii care sa sugereze o amenințare militara directa…

- In cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente, aflat in creștere in Uniunea Europeana, patru laboratoare subterane au fost distruse, 92 de website-uri inchise, 1.238 de persoane au fost puse sub acuzare și s-au facut capturi de peste 64 de milioane de euro. Este bilanțul anunțat,…

- Romanii iși schimba obiceiurile de cumparaturi la final de an, renunțand la tradiționalele cozi la supermarketuri pentru alimente și orientandu-se catre bauturile alcoolice. Daca in anii precedenți, clienții se inghesuiau pentru a-și asigura rezervele de alimente și bunuri de stricta necesitate, acum,…

- Dupa 20 de ani, romanii vor avea din nou zbor direct din București- New York. Compania aeriana HiSky va opera curse directe incepand cu data de 7 iunie 2024. Pana atunci, cei interesați iși vor putea face rezervari. Romanii interesați vor trebui sa scoata din buzunar sume pornind de la 349 euro, pentru…

- Pensionarii și romanii cu venituri mici vor primi și in urmatorii patru ani tichete pentru alimente, insa acestea nu vor avea aceeași valoare in toata aceasta perioada. O ordonanța de urgența de Guvern aparuta recent (OUG 115/2023), care conține mai multe masuri fiscal-bugetare, stabilește ca valoarea…