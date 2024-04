Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) a dat in judecata alianta Pfizer-BioNTech intr-un tribunal federal din statul american Delaware, joi, acuzand cele doua companii ca au incalcat patentele sale asociate tehnologiei ARN mesager atunci cand au creat vaccinul lor impotriva COVID-19, informeaza…

- Reprezentantii grupului britanic au declarat in documentele depuse in instanta ca vaccinurile Comirnaty, dezvoltate de Pfizer si BioNTech, incalca drepturile de brevet ale companiei GSK in ceea ce priveste inovatiile in materie de vaccinuri cu ARN mesager dezvoltate "cu mai mult de un deceniu inainte"…

- Una dintre cele mai mari organizații ale PSD este in centrul unui scandal de proporții generat de nominalizarea candidaților la funcțiile cheie ale județului, adica la șefia Consiliului Județean și la Primaria Constanța. Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat ca Horia Constantinescu și medicul…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, la reuniunea anuala a ambasadorilor țarii sale, “sfarșitul dominației occidentale”. El a criticat incercarile de a fragmenta economia globala in blocuri geopolitice, subliniind presiunile exercitate “asupra statelor suverane precum Ungaria.” In contextul…

- Numirea eurodeputatului german Markus Pieper, membru al Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU), in rolul de reprezentant al UE pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) este in curs de examinare, in urma criticilor privind modul in care a fost numit, relateaza joi DPA, informeaza Agerpres.…

- OpenAI, compania din spatele inovatorului chatbot ChatGPT, a solicitat unui tribunal federal din Statele Unite sa respinga procesul intentat de publicatia New York Times (NYT). Astfel, OpenAI susține ca ziarul i-a „spart” in mod intenționat sistemul de inteligența artificiala pentru a genera probe false.…

- Berkshire Hathaway Inc., compania americana condusa de legendarul investitor Warren Buffett, a anunțat sambata un profit anual record pentru anul 2023, respectiv 96,2 miliarde de dolari. Aceasta evoluție pozitiva a fost susținuta de performanța excepționala a segmentului de asigurari din cadrul companiei.…