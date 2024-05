Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei noi analize, UE ar trebui sa impuna tarife vamale de aproximativ 50 %, pentru a opri fluxul de vehicule electrice chinezești ieftine in interiorul blocului comunitar. Investigația antisubvenție a Bruxelles-ului privind mașinile electrice chinezești ar trebui sa se incheie in cateva saptamani,…

- In prezent, China ofera subvenții atat pentru mașinile cu zero emisii produse de marcile locale cat și pentru cele produse de marcile straine. In consecința, producatorii de automobile chinezești sunt "angajați" intr-un razboi al prețurilor pe piața locala, iar profiturile nu sunt deloc mari. Tocmai…

- Producatorul chinez de mașini electrice, XPeng, a declarat ca ar putea sa inceapa sa investeasca in fabrici sau furnizori in strainatate, pe masura ce se apropie amenințarea tarifelor mai mari. Comisia Europeana a inceput investigația in octombrie pentru a verifica daca mașinile electrice mai ieftine…

- Comisia Europeana ar urma sa deschida noi investigații anti-subvenții straine, care vizeaza echipamente eoliene aduse din China in cinci țari europene, printre care și Romania, arata publicația Politico. In cazul Romaniei, ar fi o noua investigație lansata de Comisia Europeana legata de subvențiile…

- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) intentioneaza sa faca in 2024 cele mai mari investitii din istoria companiei si, prin urmare, se asteapta la un usor declin al profitului inainte de taxe, a informat producatorul german de masini de lux, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Investitiile planificate…

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- Pentru ca nu pot intra in competiție cu mașinile electrice din China, la jumatate de preț fața de cele fabricate in Europa, UE vrea sa scumpeasca vehiculele chinezești. Comisia Europeana a deschis o investigație asupra importurilor masive din China și intenționeaza sa impuna o taxa compensatorie, chiar…

- In prezent, Comisia Europeana realizeaza o investigație pentru a demonstra ca mașinile electrice importate din China sunt subvenționate. Potrivit celor mai recente informații, autoritațile au strans deja suficiente dovezi și se pregatesc sa publice raportul spre finalul acestui an. Totodata, mai trebuie…