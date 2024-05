Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Daca Executivul comunitar ajunge la concluzia ca informatiile…

- Tesla și-a pierdut farmecul in acest an, pe masura ce cererea de vehicule electrice scade și presiunile din China cresc. Chiar și cei mai optimiști analiști au spus ca firma a fost o „epava" in cel mai recent trimestru.

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- China este „profund ingrijorata” de ancheta oficiala declanșata de Statele Unite privind importurile de mașini chinezești in condițiile in care Washingtonul se teme ca tehnologiile acestora pot fi folosite in activitați de culegere de informații, relateaza Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce peste o suta de masini s-au ciocnit, pe o portiune acoperita de gheata a unei autostrazi, in orasul Suzhou din China, a relatat acesta fiind cel mai recent accident cauzat de conditiile de vreme extrema, potrivit Reuters. Filmarile dramatice ale televiziunii…

- Vanzarile globale de vehicule electrice au crescut cu 69% in ianuarie fata de anul precedent, dar au scazut cu 26% fata de decembrie, ca urmare a reducerii subventiilor sau a regulilor mai stricte din Germania si Franta si a vanzarilor mai scazute, sezonier, in China, a spus firma de cercetare de piata…