Stiri pe aceeasi tema

- Grupul olandez Damen a adus Romania in fața Curții Internaționale de Arbitraj de la Viena, solicitand rezilierea acordului de asociere incheiat in 2018. Prin acest acord, statul roman a devenit acționar majoritar al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, cu 51% din acțiuni, in timp ce Damen a ramas…

- Parata este compania romaneasca de stat Santierul Naval 2 Mai SA, controlata de Ministerul Economiei, care detine 51% din Damen Shipyards Mangalia. Angajatii santierului Damen de la Mangalia au transmis luna trecuta o scrisoare deschisa Guvernului, prin care lansau un semnal de alarma ca, in lipsa unor…

- Dupa o perioada de stagnare, fabrica de armament SC Arsenal din Reșița se pregatește sa redevina activa, urmand sa treaca printr-un amplu proces de retehnologizare in urmatoarele șase luni. Conform declarațiilor oficiale, aceasta reconfigurare va fi insoțita de o creștere semnificativa a numarului de…

- In ciuda legislației care garanteaza dreptul la avort in Romania, situația in județul Hunedoara demonstreaza o realitate dificila pentru femeile aflate in cautarea acestui serviciu esențial. Datele furnizate de Asociația Moașelor Independente dezvaluie un peisaj complex, in care accesul la avort…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

Romania a CAȘTIGAT procesul cu Gabriel Resources pentru Roșia Montana: Firma canadiana trebuie sa ne plateasca cheltuieli de judecata și arbitraj de milioane de dolari

- Prin intermediul rețelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, nu mai puțin de 209 locuri de munca vacante. Astfel Norvegia ofera 51 de locuri de munca pentru muncitor acvacultura, supraveghetor ferma, in Spania sunt 50 de locuri de munca pentru recoltare fructe rosii, Finlanda…

- Intr-un comunicat, relativ recent, o mare companie producatoare de sisteme staționare de stocare a energiei cu baterii, anunța ca va investii cateva milioane de euro in Romaina. Concret, este vorba de compania ceha Tesla, nu a lui Elon Musk, și despre orasul din Romania in care se deschide o fabrica…