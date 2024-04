Stiri pe aceeasi tema

- Legea elimina posibilitatea condamnarii cu suspendare in cazul traficului de droguri de mare risc și traficului internațional de droguri de mare risc. Parlamentul a adoptat proiectul de lege cunoscut sub numele „2 Mai”, inițiat ca raspuns la tragicul eveniment din localitatea cu același nume , unde…

- Chinezii de la Huawei și-au exprimat dezamagirea vineri fața de decizia Guvernului de a interzice echipamentele companiei in rețelele 5G, dupa o prezența de 20 de ani in Romania. Compania, care are 1300 de angajați locali, spune ca „decizia nu are la baza nicio evaluare obiectiva și nici a fost luata…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a respins in data de 21 februarie 2024 solicitarea grupului chinez Huawei pentru utilizarea echipamentelor sale in rețelele 5G din Romania, hotarare intarita printr-o decizie semnata joi de premierul Marcel Ciolacu și publicata Monitorul Oficial.

- „Pentru țara noastra, situația de razboi din statul vecin menține riscurile de incidente care pot afecta teritoriul și cetațenii Romaniei, precum și pericolele in ceea ce privește siguranța navigației in Marea Neagra din cauza minelor in deriva și a acțiunilor ostile ale Rusiei”, anunța CSAT. Miercuri,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 21 februarie 2024, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare…

- Intalnire de gradul zero, miercuri, inainte de decizia pe alegeri. Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu vor da ochii la ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Miercuri, liderii PNL și PSD ar trebui sa ia o decizie finala pe calendarul alegerilor, dar și pe o eventuala alianța cu liste comune.Potrivit…

- Astazi, 12 februarie a.c., presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 21 februarie 2024, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Evolutii…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care va avea loc pe 21 februarie, incepand cu ora 13,00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare…