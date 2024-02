Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, miercuri, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: evolutii privind situatia de securitate in regiunea…

- "As aprecia daca mass-media din Romania nu s-ar folosi de situatia mea precara si nu as fi tras in povestea asta despre APIA. Acolo este o chestiune complicata, e vorba de bani, de politica,de alegeri. La mine este un caz simplu, fara nici o conotatie politica. O simpla transare de situatie in cazul…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, astazi, in sedinta la Palatul Cotroceni.Saptamana trecuta, Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis a convocat aceasta sedinta, care se va desfasura incepand cu ora 13,00. Sursa citata a precizat ca pe ordinea de zi…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intunește miercuri. 21 februarie, de la ora 13.00, in prima ședinta din acest an, in care se va discuta, intre altele, despre situația de securitate de la Marea Neagra și programul de inzestrare a armatei, transmite Administrația Prezidențiala.Conform președinției,…

- Liderii partidelor din coaliția de guvernare se reunesc, miercuri, pentru a stabili calendarul alegerilor din acest an, inclusiv daca alegerile vor fi sau nu comasate. In același timp, la Cotroceni va avea loc ședința CSAT, acolo unde se vor intalni inclusiv președintele Klaus Iohannis și premierul…

- Astazi, 12 februarie a.c., presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 21 februarie 2024, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Evolutii…

- In cadrul vizitei sale, premierul a avut o intalnire cu bucatari romani remarcabili, care au contribuit la conturarea renumelui culinar al țarii. Marcel Ciolacu a subliniat importanța valorificarii produselor autohtone și a apreciat eforturile acestor profesioniști care promoveaza autenticitatea și…

- Adrian Nicusor Nica a fost numit in functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al prim ministrului, printr o decizie a premierului Marcel Ciolacu, publicata joi in Monitorul Oficial, potrivit stiripesurse.ro.Printr o alta decizie, seful Executivului l a eliberat din functia de sef al Corpului…