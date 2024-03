Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a respins in data de 21 februarie 2024 solicitarea grupului chinez Huawei pentru utilizarea echipamentelor sale in rețelele 5G din Romania, hotarare intarita printr-o decizie semnata joi de premierul Marcel Ciolacu și publicata Monitorul Oficial.

- Romania se așteapta ca pana sambata, 10 februarie, sa vina o decizie definitiva in cazul Rosia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, dar Executivul nu a fost informat despre eventuale despagubiri pe care statul roman ar putea sa le plateasca, a anunțat joi, 8 februarie, Mihai Constantin,…

- Dan Diaconescu este bun de plata dupa ce a pierdut procesul cu mai multe trusturi de media din Romania. Fostul prezentator TV trebuie sa scoata din buzunar o suma impresionanta pentru a achita cheltuielile de judecata.

- Fermierii și transportatorii din intreaga țara, reprezentand o coaliziune semnificativa de angajați și lucratori independenți, au emis astazi un comunicat de presa prin care aduc in atenția opiniei publice și a Guvernului preocuparile lor, subliniind necesitatea unor soluții concrete in loc de negocieri…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intalnire de lucru cu miniștrii implicați in negocierile cu transportatorii și fermierii protestatari, scopul discuțiilor fiind urgentarea elaborarii de acte normative care sa transpuna in practica soluțiile convenite de cele doua parți prin procesele-verbale…

- Compania ungara Wizz Air a pierdut, joi, lupta in justitie prin care contesta un ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei aeriene TAROM in urma cu patru ani, in timpul pandemiei de COVID, informeaza Reuters, citata de News.ro.Cea mai inalta instanta europeana cu…

- Decizia de impunere cu nr. 210079 31.10.2023 vixeaza incasarea taxei folosire trama stradala de catre autovehiculele de transport persoane in comun pe raza municipiului Constanta si a taxei pentru eliberarea avizului cap de linie pentru perioada 2017 2020 Metropolitan SRL infiintata in 1994 are ca obiect…