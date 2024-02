Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a convocat pentru miercurea viitoare, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, a informat Administrația Prezidențiala.Pe ordinea de zi a CSAT sunt incluse subiecte referitoare la: Evoluții privind situația de securitate…

- Dupa tragedia de la 2 Mai provocata de un tanar drogat, problema traficului si consumului de droguri a fost pusa pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Aceasta inseamna ca serviciilor secrete li s-au trasat sarcini concrete sa livreze informatii catre DIICOT. Rezultatele nu vor intarzia sa apara,…

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat luni, in cadrul intalnirii cu premierul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh, ca Romania sustine extinderea si diversificarea agendei relatiei UE-Vietnam, respectiv UE-ASEAN, in vederea consolidarii cooperarii politice pe teme de interes global.Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis, a avut marți, 9 ianuarie, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențiala, care nu a precizat nici cine a inițiat convorbirea și nici durata discuțiilor.Cei doi șefi de state „au avut un schimb aprofundat de opinii…

- Romania va ramane un sustinator al aprofundarii relatiilor dintre Uniunea Europeana si Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), a transmis, luni, presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in statul african.In cadrul unei declaratii de presa comune cu presedintele Jose Maria Neves, Klaus Iohannis…