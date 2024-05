Adidas îşi propune să profite de cererea mare pentru pantofii săi Samba şi pantofii multicolori Gazelle Gigantul german de imbracaminte sport a intensificat productia pantofilor sport cunoscuti sub numele de ”pantofi de terasa”, inspirati de incaltamintea fanilor de fotbal din anii 1970 si 80. Vanzarile au crescut ulterior de la cateva sute de mii de perechi pe luna la inceputul anului trecut la milioane de perechi pe luna, potrivit CEO-ului Bjorn Gulden, Adidas dorind acum sa le sporeasca popularitatea. Compania a spus ca vanzarile de pantofi pentru terasa au contribuit la cresterea performantei sale puternice in primul trimestru, fara a oferi cifre detaliate pentru Samba, Gazelle si Spezial. Pantofii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de smartphone-uri ale Apple au scazut cu aproximativ 10% in primul trimestru din 2024, afectate de intensificarea concurenței din partea producatorilor de smartphone-uri Android care aspira la poziția de lider, arata datele firmei de cercetare IDC, citate de agenția Reuters.

- Premierul britanic Rishi Sunak și-a cerut scuze celor care indragesc modelul Samba de la Adidas, dupa ce a fost fotografiat purtand o pereche. Sunak a fost acuzat ca „a distrus credibilitatea” faimoșilor adidași, scrie The Guardian.

- Intrarea Romaniei in spațiul Schengen aerian a fost un moment așteptat cu emoție de catre mulți romani, insa apariția problemelor și a controalelor repetate pe aeroporturile europene a starnit frustrare și nedumerire in randul populației. Europarlamentarul roman Vlad Gheorghe a depus o plangere la Comisia…

- Modelele marcii, care vor fi lansate in luna urmatoare, vor avea preturi intre 100.000 de yuani si 150.000 de yuani (14.000-21.000 dolari), a declarat presedintele si CEO-ul Xpeng, He Xiaopeng, sambata, la un eveniment din industrie la Beijing, a postat compania pe contul sau oficial de pe platforma…

- Compania Adidas a anunțat ca pentru prima data in ultimii 30 de ani a inregistrat pierderi. Reprezentanții companiei au avertizat ca vanzarile in America de Nord ar putea sa scada in continuare. In restul lumii, experții se așteapta la o redresare a vanzarilor. Compania Adidas a luptat pentru a se…

- Niciun avion nu va decola joi, 7 martie, de pe aeroportul Frankfurt pe Main, cel mai aglomerat din Germania si aflat in top 5 cele mai mari aeroporturi din Europa din cauza grevei personalului de securitate a zborurilor, care incepe la ora locala 4 și va dura pana sambata dimineața, la 7:10. Germany…

- Vanzarile de bunuri de larg consum din Romania au urcat cu 10% in ultimul trimestru din 2023 si cu 15% la nivelul anului trecut, categoriile cu cea mai mare crestere fiind bauturile non-alcoolice.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de miercuri, 7 februarie 2024, ora 4:00, pana in dimineata zilei de joi, 8 februarie 2024, vor fi organizate greve ale personalului de la…