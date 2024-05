Stiri pe aceeasi tema

- Daca am face un top al plantelor medicinale pe placul inimii tale, paducelul ar fi, cu siguranța, in varful clasamentului. Lui i se mai spune „planta inimii” tocmai datorita numeroasele beneficii pe care le are asupra sistemului cardiovascular. Dar nu numai. Iata in ce situații e recomandat, ce probleme…

- Din fericire, exista plante care au fost folosite de-a lungul timpului pentru a stimula funcțiile cognitive și pentru a imbunatați capacitatea de concentrare. In acest articol, vom explora cateva plante cu proprietați concentrate care te pot ajuta sa iți maximizezi claritatea mentala și productivitatea. GinsengulGinsengul…

- In aceasta perioada, deși acum temperaturile sunt extrem de scazute, este in mod normal perioada in care majoritatea agricultorilor se apuca de semanatul legumelor, iar cei mai mulți apeleaza și la planta care ajuta legumele sa fie sanatoase, și le fereste de mana. Așa ca, afla care este planta pe care…

- Ginkgo biloba este o planta medicinala cu frunze distincte in forma de evantai, aparținand familiei Ginkgoaceae. Originara din China și utilizata de secole, aceasta planta este apreciata pentru proprietațile sale terapeutice remarcabile. Pe langa beneficiile cunoscute pentru imbunatațirea circulației…

- Fructul care te poate ajuta sa slabești rapid și care aduce beneficii neașteptate organismului. De asemenea, este o sursa excelenta de fibre, care contribuie la menținerea senzației de sațietate și la reglarea digestiei.

- Colesterolul este o substanța esențiala pentru organismul uman, insa nivelurile ridicate pot crește riscul apariției de boli cardiovasculare, dar și afecțiuni in sfera neurologica. Dupa cum probabil știi, este ușor sa consumi alimente care cresc colesterolul, insa la fel de simplu poți sa-ți schimbi…

- 1. Legumele cu frunze verziLegumele cu frunze verzi, precum spanacul, varza kale și salata verde, sunt bogate in potasiu și magneziu, doi nutrienți esențiali care ajuta la reglarea tensiunii arteriale prin facilitarea eliminarii sodiului din organism și prin relaxarea pereților vasculari.2. BananeleBananele…