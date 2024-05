Accident cu doi morți în Brăila, provocat de un șofer care nu mai avea voie să conducă Doi barbati au murit, duminica, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe un drum judetean din Braila si s-a izbit de un copac. Politistii au stabilit ca soferul avea dreptul de a conduce anulat, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe DJ 221, in judetul Braila. „Din primele date a rezultat faptul ca un barbat, in varsta de 41 de ani, in timp ce conducea un vehicul pe DJ 221, catre comuna Gemenele, la iesire din localitatea Gavani ar fi pierdut controlul asupra volanului si a parasit partea carosabila, izbindu-se de un copac”, a anuntat IPJ Braila.Soferul si pasagerul, un barbat de 32 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

