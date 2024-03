Stiri pe aceeasi tema

- Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, a fost gasit vinovat de trafic de droguri de catre un tribunal din SUA. Juan Orlando Hernandez a fost gasit vinovat, vineri, pentru conspirație privind importuri de cocaina in SUA și pentru posesie de "dispozitive distructive", inclusiv mitraliere,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, la reuniunea anuala a ambasadorilor țarii sale, “sfarșitul dominației occidentale”. El a criticat incercarile de a fragmenta economia globala in blocuri geopolitice, subliniind presiunile exercitate “asupra statelor suverane precum Ungaria.” In contextul…

- Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului și un aliat al Washingtonului in timpul celor doua mandate ale sale, a lucrat „mana in mana” cu traficanții de droguri de la care a primit milioane de dolari, au declarat miercuri procurorii americani la deschiderea procesului fostului șef de…

- Directorul FBI, Christopher Wray, s-a aflat, marți, in Romania, unde a facut un adevarat tur de forța. El s-a intalnit cu procurorul general al Romaniei, Alex Florența, precum și cu șefii principalelor direcții DIICOT, dar și de la Direcția Naționala Anticorupție. Tema principala a discuțiilor dintre…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Maramureș au confiscat aproximativ doua kilograme de cristal, vineri, in urma unor percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate și polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Maramureș, impreuna cu procurorii…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Roman din New York celebreaza Ziua Culturii Naționale in America de Nord printr-un mini-turneu de muzica clasica, care va avea ca protagoniști doi muzicieni de renume internațional: vi

- Cu un discurs dur și avertizand asupra riscului declanșarii unui al Treilea Razboi Mondial, Donald Trump se mai autoproclama și dictator. Trump privește cu ingrijorare viitorul Americii, aducand acuzații grave la adresa actualului președinte, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept cel mai „rau” lider…