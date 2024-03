Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, anunța semnarea in Boston a unei scrisori de intenție cu Lockheed Martin, considerand acest pas drept un prim pas esențial pentru avansarea tehnologiei de producție a bateriilor in Romania. „Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat…

- Zboruri de la Cluj-Napoca la New York. Cat dureaza calatoria și de la ce prețuri pornesc biletele Zboruri de la Cluj-Napoca la New York. Pasagerii din Transilvania vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti. Operatorul aerian HiSky a adaptat programul zborurilor,…

- Compania aeriana HiSky anunta ca lanseaza zboruri directe Bucuresti – New York, din 7 iunie 2024, astfel ca romanii isi pot rezerva calatorii directe catre SUA, dupa 20 de ani, pe site-ul companiei. Pretul unei calatorii porneste de la 349 euro, pentru clasa economic, si 1.899 euro, pentru clasa business,…

- Compania aeriana low-cost HiSky anunța ca, incepand din data de 7 iunie 2024, romanii pot zbura direct in Statele Unite, pe ruta București – New York. „Dupa 20 de ani, zborurile directe București – New York devin posibile alaturi de HiSky! Din 7 iunie 2024, vei putea zbura cu noi direct spre orașul…

- O companie aeriana romaneasca va avea zboruri directe catre Statele Unite ale Americii. Departamentul Transporturilor din SUA a oferit permisul de Operator Strain de Transport Aerian companiei Hisky, iar romanii se pot bucura de calatorii mai scurte, fara escala.

- HiSky a devenit singura companie aeriana din Romania care detine dreptul de a opera zboruri regulate, de pasageri, din Europa, catre orice destinatie din Statele Unite ale Americii, dupa ce Departamentul Transporturilor din SUA a acordat operatorului aerian permisul de Operator Strain de Transport Aerian,…

- Ultimele zboruri directe intre Romania si SUA au avut loc acum 20 de ani. In noiembrie 2003, sub guvernul Adrian Nastase, compania aeriana de stat Tarom a renuntat la aceste rute transoceanice. ”Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisului de Operator Strain de Transport…