Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat, cu ocazia vizitei in Statele Unite ale Americii, o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, acesta fiind un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor GridStar Flow in Romania.

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, anunța semnarea in Boston a unei scrisori de intenție cu Lockheed Martin, considerand acest pas drept un prim pas esențial pentru avansarea tehnologiei de producție a bateriilor in Romania. „Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca a semnat la Boston o scrisoare de intenție cu Lockheed Martin, ceea ce constituie, in opinia lui, un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de producție a bateriilor in Romania. „Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca a semnat, cu ocazia vizitei in Statele Unite ale Americii, o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, despre care spune ca este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor GridStar Flow (baterie de flux redox) in Romania.…

- Compania globala de securitate si aerospatiala Lockheed Martin si Aerostar SA Bacau au inaugurat primul centru de servicii de intretinere, reparatii si revizie (MRO) certificat pentru elicopterul S-70 Black Hawk din Europa. Au participat E.S. Kathleen Kavalec – ambasador al Statelor Unite ale Americii…

- ”Nokian Tyres continua sa faca angajari pentru noua unitate de productie din Oradea, judetul Bihor. Pentru anul 2024 sunt disponibile aproximativ 350 de posturi, dedicate atat managerilor, cat si operatorilor din zona de productie. Cu totii vor avea sansa de a lucra in cadrul primei fabrici cu zero…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…