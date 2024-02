Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca a semnat la Boston o scrisoare de intenție cu Lockheed Martin, ceea ce constituie, in opinia lui, un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de producție a bateriilor in Romania. „Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii,…

- Nici „corupția” romaneasca nu mai e ce-a fost și nici americanii se pare ca nu mai lupta cu ea ca pe vremuri. Andrei Baciu , fost șef al CNAS și fost secretar de stat in Ministerul Sanatații, care este urmarit penal de DNA, se lauda ca a fost primit la Departamentul de Stat al SUA . O discuție foarte…

- Romania a inregistrat in anul fiscal trecut o rata de refuz de 8,79% a vizelor pentru SUA, fiind cel mai scazut nivel din toata istoria relatiilor cu SUA, informeaza joi Ambasada Romaniei in SUA."Departamentul de Stat al SUA a dat publicitatii miercuri, 17 ianuarie, situatia ratei de refuz al vizelor…

- „Pasagerii din Cluj Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti. Compania aeriana HiSky a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achizitie directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj si din capitala…

- „Am avut greșeli spectaculoase. Faptul ca le recunosc, ma face sa ma simt puternic. Am scos nevinovat un om care era vinovat și dupa ce a scapat, a primit și banii inapoi. S-a prabușit in mine tot eroismul meu“. Este una dintre marturisile pe care a avut curajul sa le faca directorul cotidianul.ro.…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea participarii Romaniei la Acordul partial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, instituit prin Rezolutia CM/Res(2023)3, adoptata de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023…