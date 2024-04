Stiri pe aceeasi tema

- Participant la doua editii a Jocurilor Olimpice de iarna cu echipa nationala a Romaniei, fostul jucator de hochei pe gheata Marian Costea, a decedat, miercuri, 10 aprilie, la varsta de 71 de ani, a anunțat CS Dinamo, citat de Agerpres.Trista veste a fost anunțata, de Dumitru Axinte, prietenul și fostul…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, afirma luni, intr-o postare pe Facebook, ca statul roman a facut „pași extraordinari” pentru admiterea Romaniei in Programul Visa Waiver, factorul decisiv urmand sa fie indeplinirea criteriului ratei de refuz. „Am avut o noua intalnire vineri, 22 martie a.c.,…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, anunța semnarea in Boston a unei scrisori de intenție cu Lockheed Martin, considerand acest pas drept un prim pas esențial pentru avansarea tehnologiei de producție a bateriilor in Romania. „Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, ca s-a alaturat romanilor care au depus solicitare pentru a obtine viza de calatorie pentru Statele Unite al Americii, scopul demersului fiind acela de a cobori rata respingerilor sub 3%, pentru a indeplini astfel conditiile eliminarii vizelor pentru SUA,…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a dus, vineri dimineața, sa iși ia viza pentru Statele Unite, chiar daca nu intenționeaza sa calatoreasca in urmatoarea perioada.El a postat pe pagina sa de Facebook și o fotografie in care apare la ghișeu alaturi de ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec.…

- Nici „corupția” romaneasca nu mai e ce-a fost și nici americanii se pare ca nu mai lupta cu ea ca pe vremuri. Andrei Baciu , fost șef al CNAS și fost secretar de stat in Ministerul Sanatații, care este urmarit penal de DNA, se lauda ca a fost primit la Departamentul de Stat al SUA . O discuție foarte…