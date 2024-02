Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul aerian national Tarom anunta ca reconecteaza zilnic Romania cu SUA si ca opereaza in parteneriat cu Air Europa si ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti si Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) si Miami, cu escale in Madrid…

- Tarifele biletelor de avion pornesc de la 608 euro, pentru New York, aeroport JFK, și de la 785 euro, pentru Miami.Anunțul TAROM vine la puțin timp dupa ce compania moldoveneasca HiSky a anunțat ca, din iunie 2024, lanseaza zboruri directe intre București și New York, pentru prima data dupa doua decenii.La…

- TAROM opereaza zboruri zilnice catre Statele Unite ale Americii (SUA), incepand cu 1 februarie 2024, pretul biletelor pornind de la 608 euro pentru o calatorie dus-intors, cu bagaje si taxe incluse.

- „Pasagerii din Cluj Napoca si Chisinau vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii cu doar o scurta oprire, la Bucuresti. Compania aeriana HiSky a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achizitie directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj si din capitala…

- Compania romaneasca TAROM a reluat cursele aeriene intre Romania și Israel, fiind, astfel, intre primele trei companii europene care reconecteaza țarile lor cu statul israelian. Zborurile civile regulate intre Israel și alte țari fusesera suspendate dupa ce, la 7 octombrie 2023, a inceput actualul razboi…

- De la jumatatea anului viitor, se vor relua zborurile directe intre Romania si Statele Unite, informeaza duminica Rador Radio Romania.Compania romano-moldoveneasca HiSky a anuntat recent ca a primit din partea Departamentului american al Transporturilor autorizarea pentru zboruri regulate intre Bucuresti…

- Vești bune pentru romanii care vor sa ajunga in Statele Unite ale Americii! Urmeaza sa se introduca zboruri directe din București in New York, iar primul avion care va parcurge aceasta distanța a ajuns deja in Romania. Iata cat va costa un bilet de avion și din ce data vor fi introduse zborurile.

- Compania aeriana low-cost HiSky anunța ca, incepand din data de 7 iunie 2024, romanii pot zbura direct in Statele Unite, pe ruta București – New York. „Dupa 20 de ani, zborurile directe București – New York devin posibile alaturi de HiSky! Din 7 iunie 2024, vei putea zbura cu noi direct spre orașul…