Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 31 martie 2024, compania aeriana Lufthansa a decis sa anuleze toate zborurile regulate dintre Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca și aeroportul Frankfurt (Germania), precizeaza BoardingPass. Ruta dintre cele doua orașe a fost inaugurata la finalul lunii octombrie 2017…

- Maersk programeaza zeci de nave prin Canalul Suez: transportul maritim se reia pe aceasta ruta Compania daneza Maersk a programat cateva zeci de nave de transport de containere care vor tranzita Canalul Suez și Marea Roșie in zilele și saptamanile urmatoare, a anunțat miercuri, compania, acesta fiind…

- De la jumatatea anului viitor, se vor relua zborurile directe intre Romania si Statele Unite, informeaza duminica Rador Radio Romania.Compania romano-moldoveneasca HiSky a anuntat recent ca a primit din partea Departamentului american al Transporturilor autorizarea pentru zboruri regulate intre Bucuresti…

- Dupa 20 de ani, romanii vor avea din nou zbor direct din București- New York. Compania aeriana HiSky va opera curse directe incepand cu data de 7 iunie 2024. Pana atunci, cei interesați iși vor putea face rezervari. Romanii interesați vor trebui sa scoata din buzunar sume pornind de la 349 euro, pentru…

- Vești bune pentru romanii care vor sa ajunga in Statele Unite ale Americii! Urmeaza sa se introduca zboruri directe din București in New York, iar primul avion care va parcurge aceasta distanța a ajuns deja in Romania. Iata cat va costa un bilet de avion și din ce data vor fi introduse zborurile.

- Pare incredibil, insa Apple a anunțat ca va scoate de la vanzare modelele Apple Watch Series 9 și Apple Watch Ultra 2 chiar in țara de origine a companiei: Statele Unite ale Americii. Cele mai populare smartwatch-uri din piața vor fi scoase de la vanzare pe 21 decembrie de pe magazinele online ale companiei…

- O companie aeriana romaneasca va avea zboruri directe catre Statele Unite ale Americii. Departamentul Transporturilor din SUA a oferit permisul de Operator Strain de Transport Aerian companiei Hisky, iar romanii se pot bucura de calatorii mai scurte, fara escala.

- Pe finalul anului 2023, romanii au parte de vești extrem de bune! Turiștii ar putea calatori in Statele Unite ale Americii fara vize din 2025. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca cei ce vor sa tranziteze SUA!