Risc crescut de tumori intracraniene asociat cu trei contraceptive

- Potrivit The Guardian, oamenii de stiinta au descoperit ca utilizarea prelungita a anumitor medicamente progestogene a fost legata de un risc mai mare de meningiom, care sunt tumori (de obicei necanceroase) care se formeaza in tesuturile din jurul creierului.Dar, desi riscul de meningiom a fost mai…

- Aspirina ar putea juca un rol major in tratamentul contra cancerului, susțin cercetatorii de la Universitatea Cardiff, in urma unei ample analize. Se știe ca aspirina este un medicament antiinflamator foarte folosit. Meta-analiza – publicata in British Journal of Cancer – se bazeaza pe 118 studii,…

- Potrivit unui recent studiu, neuronii specifici oxitocinei, hormonul fericirii, intervin in imbunatațirea memoriei in cazul persoanelor afectate de demența Alzheimer. Cercetatorii de la Universitatea din Tokyo au fost interesați de rolul hormonului oxitocina (OXT) in procesul de invațare și memorare.…

- In SUA, un bebeluș din zece, nascut prematur, este asociat cu expunerea femeii insarcinate la ftalați, potrivit unui recent studiu american, transmite RFI. Ftalații sunt compuși chimici extrem de raspandiți, in special in plastice. Cercetatorii subliniaza ca din cauza acestui fenomen, costurile medicale…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția asupra sindromului cladirii bolnave (Sick building syndrome). Acest sindrom este provocat de nivelul ridicat de praf, de ventilația deficitara (in școli, birouri etc.), de prezența mucegaiului, de expunerea la formaldehida, la azbest etc. Potrivit specialiștilor,…

- Riscul de tulburari menstruale este „usor crescut” in cele trei luni de la administrarea unui vaccin ARN mesager anticovid, sugereaza un studiu publicat miercuri de autoritatile sanitare franceze, in timp ce o astfel de legatura ramane dezbatuta in comunitatea oamenilor de stiinta, mentioneaza AFP.…

- Apa imbuteliata conține aproape de 100 de ori mai multe nanoparticule de plastic, comparativ cu ceea ce s-a estimat pana acum. Este concluzia studiului publicat in revista PNAS, transmite Le Figaro . ”Daca oamenii sunt ingrijorați in privința nanoplasticelor din apa imbuteliata , este rațional sa…