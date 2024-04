Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii francezi au observat un risc crescut de meningiom – tumoare a membranelor protectoare ale creierului – legat de utilizarea a trei medicamente cu proprietați contraceptive. Este concluzia unui studiu realizat de GIS Epi-Phare , publicat in British Medical Journal (BMJ), care indica un…

- ANAF avertizeaza! S-au trimis mesaje false in numele agenției, prin care sunt solicitate informații privind facturile emise prin sistemul e-Factura, potrivit unui comunicat de presa. „Reiteram avertizarea privind campaniile de mesaje false transmise in numele ANAF, prin care contribuabililor le sunt…

- In Romania, țara cu cele mai multe mame minore din intreaga Uniune Europeana, in opt spitale de stat din zece nu se poate face avort la cerere. Asta, deși la noi in țara procedura este legala pana in saptamana a 14 de sarcina.

- Astazi, 28 februarie, de la ora 09:45, va avea loc exercițiul de alarmare publica intitulat generic „Miercurea alarmelor”, scopul principal fiind verificarea modului de funcționare al celor 254 mijloace de alarmare publica din județul Neamt. „Prin modul de acționare al acestora, exista posibilitatea…

- General-maior Vadim Skibițkii, șeful adjunct al Direcției de Informații din Ministerului ucrainean al Apararii, a declarat, intr-un interviu pentru agenția RBC, citat de Ukrainska Pravda, ca rușii produc „aproximativ 115-130 de rachete strategice pe luna” și „același numar de rachete operaționale-tactice,…

- • Femeile raman ceva mai optimiste decat barbații! Doar 34% dintre romani cred ca ii asteapta o viata mai buna in 2024, comparativ cu 48% in 2023, optimismul acestora fiind in declin, releva rezultatele unui studiu de piata, dat publicitații și preluat de Agerpres. Conform cercetarii Reveal Marketing…

