- "Egiptul a adoptat o pozitie clara inca din primul minut (al razboiului), respingand in totalitate migrarea fortata a palestinienilor de pe pamanturile lor in Sinai sau in orice alt loc, pentru a salva cauza palestiniana de la lichidare si pentru a proteja securitatea nationala a Egiptului", a declarat…

- Israelul ar fi desfasurat artilerie suplimentara si transportoare blindate de trupe la periferia Fasiei Gaza, ceea ce sugereaza ca armata se pregateste pentru ofensiva terestra, amenintata de mult timp, asupra Rafah, singurul loc relativ sigur pentru cel putin 1,4 milioane de civili palestinieni stramutati,…

- Oficialii administrației Biden nu aveau "nicio așteptare" pentru un progres cu oficialii israelieni in ceea ce privește strategia pentru o potențiala operațiune terestra in Rafah, in sudul Fasiei Gaza, a declarat un oficial american pentru CNN, infomeaza Rador Radio Romania. Oficiali din ambele țari…

- O operatiune militara de anvergura in orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, ''risca sa izoleze si mai mult Israelul'', a avertizat vineri secretarul de stat american Anthony Blinken la finalul unei vizite in Israel si al unei discutii ''deschise'' cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit…

- Secretarul de stat american Antony Blinken considera ca o operatiune majora israeliana in Rafah, in sudul Fasiei Gaza, ar fi „o greseala”, atat timp cat inca este posibil un acord de armistitiu intre Israel si Hamas

- Daca Israelul iși va pune planurile in aplicare, daca va invada complet zona Rafah din sudul Fașiei Gaza (acum supusa unor bombardamente aeriene intense) oficiali de la Cairo au avertizat ca Egiptul este gata sa suspende tratatul de pace cu Israelul.

- SUA au avertizat Israelul ca organizarea unei ofensive militare in orasul Rafah, din sudul Fasiei Gaza, fara o planificare adecvata, ar fi un „dezastru”, relateaza BBC, informeaza News.ro.Casa Alba a spus ca nu va sprijini planurile pentru nicio operatiune majora in Rafah fara a lua in considerare…

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) doresc sa isi extinda lupta impotriva gruparii militante palestiniene Hamas in partea cea mai sudica a Fasiei Gaza, potrivit informatiilor aparute in presa israeliana de joi.