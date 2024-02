LIVE TEXT - Război în Israel: Armata israeliană lovește puternic orașul Rafah din sudul Fâșiei Gaza Bombardamentele israeliene asupra Rafah au distrus o moschee și cateva case, iar locuitorii au spus ca a fost una dintre cele mai grele nopți de pana acum. Cel puțin șapte cadavre, in saci mortuari, au fost așezate pe pavele in fața unei morgi din orașul situat la granița cu Egiptul. Peste jumatate dintre cei 2,3 milioane de locuitori ai enclavei palestiniene se inghesuie acum in acest oraș, majoritatea dintre ei in corturi. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 23 februarie, ora 03.30: Raport șocant: In atacurile de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

