- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Din cauza ostilitaților din orașul Khan Younis din sudul Fașiei Gaza tot mai multe persoane au fugit catre Rafah, la granița cu Egiptul, descrie situația din zona Biroul umanitar al Națiunilor Unite, care afirma ca orașul de frontiera este acum o „oala sub presiune a disperarii”, relateaza Reuters.Totul…

- Armata israeliana isi multiplica miercuri atacurile in Fasia Gaza, in cadrul operatiunii impotriva Hamas care, anunta ea, ar putea sa mai dureze ”multe luni”, in pofida unor puternice ingrijorari umanitare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un nou semn al unei regionalizari tot mai puternice a…

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…

- Avioanele israeliene au efectuat raiduri intense la primele ore in apropierea orasului Khan Yunis din sudul Fasiei Gaza si pe drumul care il leaga de Rafah, la granita cu Egiptul. Este o zona in care sute de mii de palestinieni s-au refugiat de luptele din nord. Seful Statului Major al Armatei israeliene…

- Armata israeliana continua joi sa atace Fasia Gaza din toate directiile, dupa ce a cucerit marele oras Khan Yunis, unde il vaneaza pe liderul Hamas pe teritoriul palestinian, relateaza AFP.Israelul si-a extins operatiunile terestre la intregul teritoriu palestinian mic si suprapopulat. Populatia…

- Armata israeliana a anuntat ca de la incheierea armistitiului cu Hamas, vineri dimineata, a efectuat lovituri aeriene impotriva a peste 200 de tinte din intreaga Fasie Gaza, in timp ce Ministerul Sanatatii din enclava spune ca atacurile s-au soldat cu cel putin 109 morti, relateaza AFP, conform news.ro."De…

- Hamas a eliberat 24 de ostatici vineri, in prima zi a armistițiului cu Israel. Este vorba despre 13 israelieni - mame, copiii mici și femei varstnice -, precum și 11 cetațeni straini. In schimb, Israelul a eliberat 39 de prizonieri palestinieni din inchisorile sale, conform acordului. Ostaticii eliberați…