Oficialii administrației Biden nu aveau "nicio așteptare" pentru un progres cu oficialii israelieni in ceea ce privește strategia pentru o potențiala operațiune terestra in Rafah, in sudul Fasiei Gaza, a declarat un oficial american pentru CNN, infomeaza Rador Radio Romania.

Oficiali din ambele țari au participat luni la o intalnire virtuala de doua ore și jumatate, care a fost condusa de consilierul pentru securitate naționala al SUA, Jake Sullivan, și de consilierul pentru securitate naționala al Israelului, Tzachi Hanegbi, și de ministrul pentru afaceri strategice, Ron Dermer, potrivit unui…