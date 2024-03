Cabinetul israelian de securitate se va reuni astazi pentru a stabili poziția delegației Israelului care se va deplasa in Qatar pentru a negocia un schimb de ostatici in schimbul unor prizonieri palestineni, in cadrul unei incetari a focului in Gaza, a anunțat biroul premierului Benjamin Netanyahu, citat de France-Presse, scrie Rador Radio Romania.

In contextul temerilor privind un asalt israelian terestru la Rafah, șeful Organizației Mondiale a Sanatații a cerut Israelului sa renunțe la acest plan in numele umanitații. 1,2 milioane de persoane locuiesc in regiunea respectiva.

Ieri au…