Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte cateva au fost ranite la bordul unui avion al Singapore Airlines care a fost afectat de „turbulente puternice” in timpul unui zbor pe ruta Londra – Singapore si a trebuit sa fie redirectionat marti spre Bangkok, a anuntat compania aeriana, informeaza AFP. „Putem confirma ca…

- Un autobuz cu 20 de pasageri s-a prabușit, vineri, de pe un pod, in Rusia. Numarul total al victimelor inca nu a fost stabilit. Un autobuz cu 20 de pasageri s-a prabușit de pe un pod, in Rusia, vineri, 10 mai. Tragedia s-a produs in centrul fostei capitale a Federației Ruse, Sankt Petersburg, informația…

- Procesul in care un fost politician de rang inalt din Kazahstan este judecat pentru crima, dupa ce a fost acuzat ca și-a omorat in bataie soția, a provocat revolta in toata țara, care cere acum o noua legislație privind violența domestica. Imagini șocante care il arata pe omul de afaceri Kuandyk Bishimbayev,…

- Victoria Beckham, designerul de moda emblematic și fosta Spice Girl, și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plina de farmec, demna de o regina. La evenimentul plin de vedete, care a avut loc la Londra, Victoria a fost inconjurata de familie, prieteni și invitați de prima mana. Beckham,…

- Panica pe Aeroportul Heathrow din Londra, dupa ce doua avioane de pasageri s-au acroșat pe pista. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Un Boeing 787-9 terminase un zbor si nu mai avea pasageri la bord, incepuse remorcarea. In timpul procedurii, varful unei aripi a atins un avion al British Airways…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- O balena ucigașa solitara, sau orca, a fost filmata in timp ce a vanat și a ucis un mare rechin alb intr-un atac considerat de cercetatori drept “uimitor”, scrie BBC. Oamenii de știința au spus ca imaginile sunt „fara precedent” și arata abilitațile excepționale de pradator ale balenelor ucigașe. Anterior,…