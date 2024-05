Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: S-a instalat panica in Slanic Prahova, dupa ce o intreaga strada din centrul orașului s-a prabușit din motive inca necunoscute. Mai multe familii au fost evacuate. Este vorba de oamenii care locuiesc in blocurile aflate la aproximativ 50 de metri distanta de cavernele aparute. In jurul pranzului,…

- Un avion de lupta rusesc s-a prabușit, vineri dimineața, in regiunea sudica Stavropol din Rusia, dupa ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Potrivit unui raport al forțelor terestre ale Kievului, avionul rusesc atacase teritoriul ucrainean cu rachete inainte sa se prabușeasca. Ministerul rus…

- Avioanele care zboara deasupra regiunii baltice raporteaza un numar tot mai mare de bruiaje ale semnalului GPS sau semnale GPS false, iar Rusia este vazuta ca fiind vinovata pentru activarea sistemelor de razboi electronic, scrie Politico. Airplanes flying over the Baltic region are reporting an increasing…

- Imagini cutremuratoare la Padeș, județul Gorj, acolo unde Andreea Morega, studenta ucisa la Timișoara, a fost condusa pe ultimul drum de catre familie și apropiați. Prietenii și apropiații au condus-o pe ultimul drum pe Andreea Morega, tanara ucisa la Timișoara. Slujba de inmormantare a fost oficializata…

- Imagini incredibile continua sa apara de la secțiile de vot din Rusia. La o secție de vot, soldați inarmați, cu cagula pe fața, intra pur și simplu in cabina de vot și se uita peste umarul alegatorului sa vada unde pune ștampila. Clipul video a fost inregistrat intr-o secție de vot din Rusia, iar cel…

- Pe imaginile surprinse cu o camera de bord se poate observa cum șoferul camionului a pierdut controlul, pe centura Avrigului, a intrat pe contrasens și s-a lovit cu un autoturism care circula regulamentar. Camionul a cazut de pe viaduct. Impactul a fost devastator – trei oameni au murit pe loc. Tragedia…

- Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri…