Consiliul European a aprobat marți o serie de acte juridice care garanteaza ca profiturile nete rezultate din veniturile obținute de depozitarii centrali de valori mobiliare (CSD) din UE, vizați de masurile restrictive ale UE, vor fi utilizate pentru continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei, precum și pentru capacitațile și reconstrucția industriei sale de aparare. Potrivit unui […]