Firmele rusești apelează la criptomonede pentru a-și vinde mărfurile și a evita sancțiunile Companiile din Rusia producatoare de materii prime au inceput sa apeleze la o noua metoda de decontare a tranzacțiilor cu clienții lor din China – criptomonedele, potrivit unei anchete publicate de Bloomberg. Cel puțin doi producatori de metale de top, care nu se afla pe listele de sancțiuni, au inceput sa foloseasca stablecoin-ul de la […] The post Firmele rusești apeleaza la criptomonede pentru a-și vinde marfurile și a evita sancțiunile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…

- US President Joe Biden stated he was dedicated to “deepening maritime and security ties” with Japan and the Philippines, reassuring allies concerned about China‘s increasingly assertive actions in disputed waters, according to Bloomberg. Before meeting with Philippines President Ferdinand Marcos Jr.…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, anunța Executivul comunitar. Schema reintrodusa a fost aprobata conform Cadrului…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- Giganții japonezi Honda Motor Co. și Nissan Motor Co. au anunțat ca se asociaza pentru a dezvolta tehnologia automobilelor electrice, incercand sa țina pasul cu producatorii chinezi in tranziția rapida catre energia curata, potrivit agenției Bloomberg. Constructorii auto vor colabora in ceea ce privește…

- China called on the US to stop “unreasonably suppressing” TikTok, as the app used by 170 million Americans moves to the center of lingering tensions between the superpowers, according to Bloomberg. “The US should respect the market economy and the principle of fair competition,” Commerce Ministry spokesman…

- German Chancellor Olaf Scholz wants to deepen economic ties with Thailand, Malaysia and the Philippines as Europe’s largest economy looks to diversify trade relations in Asia and become less dependent on China, according to Bloomberg. Scholz will receive leaders of the three Southeast Asian countries…

- The Netherlands proposed reinforcing coordination among European Union member states to better implement export controls as the bloc applies a new economic security plan to limit sales of sensitive technologies to China, Bloomberg reports. The Hague called for closer cooperation from the earliest stages…