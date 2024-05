Stiri pe aceeasi tema

- Ofiteri de securitate ucraineni au arestat doua persoane suspectate ca, actionand in folosul Rusiei, au incercat sa arunce in aer o linie de cale ferata folosita pentru a transporta arme spre est pentru a sustine efortul de razboi al Kievului, a anuntat marti Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU),…

- Copii nevinovați și neștiutori au primit dulciuri otravite intr-un oraș apocaliptic din Ucraina „infestat cu agenți ruși”.Liman – care se afla la doar 15 km de linia frontului – a fost eliberat in octombrie 2022, dar spionii lui Vladimir Putin continua sa faca ravagii, scriu jurnaliștii de la The Sun.…

- Peste 13.000 de „mercenari straini” au mers pe front sa lupte de partea Ucrainei de la inceputul invaziei ruse, potrivit datelor ministerului rus al Apararii, preluate de ambasada rusa de la București. Din Romania ar fi plecat 784 de „mercenari”, dintre care 349 ar fi fost uciși. „Ministerul Apararii…

- Rusia a lansat un atac la Odesa in timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, o faceau, miercuri, in orasul din sudul Ucrainei. O racheta a aterizat la 150 de metri de cele doua delegatii, potrivit publicatiei grecesti Protothema.…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, cel care a dezvaluit corupția uriașa din jurul lui Vladimir Putin și un critic dur al Kremlinului, a murit in inchisoare, a anunțat vineri penitenciarul in care acesta era incarcerat, conform Reuters. Aleksey Navalny has died in a prison colony in the Yamalo-Nenets…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea privind folosirea canabisului in scop medical dupa ce activiștii au cerut o astfel de masura pentru tratarea persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul declanșat de Rusia, conform Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, spune Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformarii, care a publicat un videoclip de multumire la adresa Romaniei.…