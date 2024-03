Nou avertisment al ANAF – Mesaje false trimise în numele instituţiei ”Reiteram avertizarea privind campaniile de mesaje false transmise in numele ANAF, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. Mesajele sunt transmise, de aceasta data, de la adresa de e-mail [email protected]”, a transmis, miercuri, ANAF, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca aceasta adresa de e-mail nu apartine ANAF, iar cei care primesc mesajele nu trebuie sa dea curs solicitarilor. ”Precizam ca serviciile oferite de RO e-Factura sunt accesibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

