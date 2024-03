Avertisment al ANAF: Mesaje false trimise în numele instituţiei ANAF avertizeaza din nou, miercuri, asupra unor mesaje false transmise in numele institutiei, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. ”Reiteram avertizarea privind campaniile de mesaje false transmise in numele ANAF, prin care contribuabililor le sunt solicitate informatii privind facturile emise in sistemul e-Factura pentru societatile pe care le administreaza sau la care lucreaza. Mesajele sunt transmise, de aceasta data, de la adresa de e-mail [email protected]”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

