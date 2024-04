Ciocniri violente între poliția georgiană și manifestanți la Tbilisi Politia georgiana a folosit forta marti impotriva manifestantilor de la Tbilisi, unde mii de persoane s-au adunat pentru a treia saptamana ca sa protesteze impotriva unui proiect de lege controversat, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. Politisti mascati au intervenit fara avertisment, folosind gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, batand si arestand zeci de persoane, a […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Poliția din Tbilisi a reținut mai mulți protestatari din fața parlamentului georgian, unde are loc o manifestație impotriva unei legi „cu privire la transparența influenței straine", a informat presa georgiana. Tot azi, in Parlamentul din Georgia, a avut loc inclusiv o bataie pe aceasta tema.

