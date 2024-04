Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 00.00 - Bilanțul atacului rusesc asupra orașului Odesa, in creștere - 4 morți și 28 de ranițiUn atac cu rachete lansat luni de ruși a lovit o unitate de invațamant din Odesa, port ucrainean la Marea Neagra, ucigand cel puțin patru persoane și ranind alte 28, potrivit informațiilor actualizate…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg l-a invitat luni pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa asiste la summitul Aliantei care va avea loc in iulie la Washington, dar a avertizat ca nu se asteapta in stadiul actual la un acord intre statele membre care sa permita adresarea unei invitatii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- „Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige” in razboiul impotriva Rusiei, cu conditia ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. „In ultimele luni, aliatii NATO nu au oferit sprijinul” pe care l-au…

- Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a spus joi ca NATO nu este si nu va fi parte a conflictului din Ucraina. Anuntul a fost facut in conferinta de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai statelor NATO. „Nu avem planuri sa trimitem trupe de lupta in Ucraina, nu a existat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti, 2 aprilie, cinci…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat duminica impotriva afirmatiilor care „submineaza securitatea” Aliantei, dupa ce fostul presedinte american Donald Trump, care are sanse de a fi reales in noiembrie, a invocat posibilitatea de a nu mai apara statele aliate a caror contributie…

- Declarații sumbre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”, intr-un interviu acordat sambata presei germane, citat de AFP. La mai…