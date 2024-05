Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, iși continua razboiul in instanțe cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Talpan l-a avertizat pe Becali ca ii va solicita și alte despagubiri in afara de prejudiciul de 37 de milioane de euro, pretins pentru perioada 2003-2017, in care justiția a stabilit ca FCSB a utilizat ilegal identitatea Stelei București. ...