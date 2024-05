Stiri pe aceeasi tema

- A inceput confruntarea momentului! Mama suspectului de 16 ani și iubita barbatului ucis in Crangași s-au intrecut in declarații dure, dorindu-și fiecare sa se faca dreptate. Iubita barbatului mort a facut dezvaluiri noi despre ceea ce se știe despre momentul in care acesta a fost omorat.

- Un barbat a fost ucis in bataie de doi tineri, asta dupa ce ar fi incercat sa o apere pe una dintre fiicele vitrege. Iubita victimei spune ca suspecții ar fi venit ulterior in apropierea Parcului Crangași sau ar fi ramas in urma celorlalte fete cu care fiicele ei s-au intalnit. Femeia neaga ca partenerul…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Eugen se afla intr-o situație disperata! Iubita barbatului ar fi fugit la amantul ei și a luat și doi copii cu ea. Barbatul nu știe ce sa mai faca, deoarece femeia nu-i aduce copii. Iata ce a declarat Eugen la Acces Direct!

- S-a dat alerta in toata țara! Polițiștii il cauta pe ucigașul femeii care a fost gasita fara suflare langa București. Panala acest moment nu a fost identificata identitatea victimei, dar se pare ca anchetatorii au mai multe ipoteze.

- Iubitul tinerei ucise este in stare de șoc. Acesta il cunoștea pe patronul magazinului inca din copilarie, deoarece tatal sau lucra pentru el. Baiatul a știut despre avansurile pe care i le facea Paul partenerei sale, dar nu s-a implicat, dupa rugamințile fetei. Nimeni nu se aștepta sa se ajunga in…

- In fata magistratilor, autorul crimei a recunoscut totul și a facut marturii halucinante. Barbatul se credea Dumnezeu, in momentul atacului, și susține ca mama sa ar fi fost posedata. Mai mult, acesta spune ca nu regreta fapta . Individul aflat sub influența drogurilor și-a atacat mama, o femeie de…

- Noi detalii șocante in cazul Ginei! Familia considera ca femeia ar fi fost ucisa. Semnele care le-au dat de banuit apropiaților. Ce a marturisit Mircea, unchiul ei, in exclusivitate pentru ediția de astazi de la Acces Direct.