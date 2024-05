Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri, de 16 și 20 de ani, care au batut cu bestialitate un barbat de 46 de ani, langa Parcul Crangasi, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 15 mai, prin decizia Tribunalului Bucuresti.Potrivit procurorilor de la Parchetul Tribunalului București, agresiunile au inceput marți…

- Tinerii acuzați ca au ucis in bataie un barbat in Crangași au fost arestați preventiv pentru 30 de zile! Acuzațiile in cazul lor sunt foarte grave, astfel ca baiatul de 16 ani și tanarul de 20 de ani iși vor petrecere urmatoarele 30 de zile in arest. Iata cine ar fi trebuit sa fie, de fapt, adevarata…

- Cei doi tineri care batut crunt un barbat de 46 ani, intr-o intersectie din apropierea parcului Crangasi din București, au fost arestați, informeaza News.ro. Victima a murit in urma atacului. Tinerii de 16, respectiv 20 de ani, s-au predat ulterior la sectia 20 de Politie din Capitala.

- O crima oribila s-a petrecut noaptea trecuta langa un parc din Sectorul 6 al Capitalei. Un barbat in varsta de 47 de ani a murit dupa ce a fost batut de doi indivizi, in varsta de 16 și 20 de ani.

- Un caz infiorator a zguduit liniștea unui cartier din Capitala și a pus in alerta oamenii legii. Un barbat de 46 de ani a sfarșit in condiții crunte, dupa ce a fost atacat, marți seara, și lovit fara mila. Cei doi suspecți, unul dintre ei minor, au reușit sa fuga, iar polițiștii i-au cautat aproape…

- Trei adolescenti din China risca pedeapsa cu moartea pentru ca au omorat in bataie un coleg de clasa, de 13 ani. Crima a avut loc luna trecuta in orasul Hebei. Camerele de supraveghere din zona l-au surprins pe baiat cu scuterul sau, inconjurat de colegii care vor deveni ucigașii lui. Dupa doar o ora…

- Danuț Lupu se bucura din nou de libertate! Primele declarații facute de fostul fotbalist, imediat dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Iata cum se apara! Fostul sportiv a dezvaluit daca va mai da de permis sau nu pe viitor.