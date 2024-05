Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- In cazul crimei din Mangalia, incepe judecata pe fond in dosarul tinerei ucise de cea mai buna prietena. Urmeaza ca Tribunalul din Constanța sa dea un verdict, dupa detaliile șocante care au ieșit la iveala inca de anul trecut. Citește și: Copii cu dizabilitați, inchiși in apartamente de mai bine de…

- Au trecut doua saptamani de cand Marius Țepeliga, lautarul care s-a luptat cu o boala grava, a murit. Familia trece prin momente cumplite și cu greu poate accepta faptul ca nu le mai este alaturi fizic. Lautarul avea un frate, pe Ciprian, cu care se ințelegea de minune.

- Trei barbați au murit dupa ce un camion caruia i-a explodat o roata a intrat intr-o mașina, apoi a cazut de pe un pod de cale ferata. Tragicul accident rutier a avut loc vineri, pe DN 1, pe centura orasului Avrig. A fost blocat atat traficul rutier in zona, dar si circulatia trenurilor pe magistrala…

- Ministerul Familiei anunta incheierea taberelor de iarna studentesti desfasurate in doua serii, in perioada 10 – 23 februarie 2024, la care au participat peste 900 de studenti. Taberele studentesti de iarna, structurate pe doua serii – seria I: 10 – 15.02.2024, seria II: 18 – 23.02.2024, au fost organizate…

- Institutul Francez din Romania organizeaza, in anul centenarului sau, cea de-a 28-a editie a Festivalului Filmului Francez, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Festivalul se va desfasura in perioada 21 – 31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- CARAȘ-SEVERIN – Deși excentric, zidul reprezinta totuși punctul central al expoziției „Ecou Brancuși“ a lui Dan Perjovschi. Nu ne referim la vreunul dintre zidurile Muzeului Banatului Montan, acesta avand unele plasate poate chiar mai departe de axul cladirii, ci la „Zidul Brancuși“, așa cum l-a denumit…