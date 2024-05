Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Intervenție in forta a mascatilor din Bucuresti. Au tras cu arma impotriva unui barbat care i-a atacat cu un topor. Individul a incercat sa-i loveasca, asa ca un ofiter din trupele speciale de interventie l-a impuscat in picior. Doar asa s-a calmat agresorul si a putut fi incatusat. Articolul Impuscat…

- Familia Mariei din Bacau este impetrita de duerere și vrea explicații, dupa ce femeia insarcinata a murit in spital, la 24 de ore de la internare. Soțul femeii a facut noi declarații despre drama pe care o traiește in aceste momente. Barbatul este revoltat ca nu i se spune ce tratament i s-a adiministrat…

- Video | Imagini ingrozitoare la Spitalul Pantelimon din Capitala! Fecale care curg dintr-o țeava sparta la subsol ajung in mancarea paciențilorImagini ingrozitoare, rupte parca dintr-o epoca pe care o vrem demult uitata, au fost filmate de angajatele de la Spitalul Pantelimon, una dintre cele mai…

- Randi e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa cum știm ca viața de cantareț nu e tot timpul ușoara, acesta a facut publice cateva lucruri mai puțin știute despre el. In urma cu ceva timp a trecut prin momente de groaza chiar in timp ce se afla pe scena. I s-a facut rau și nu a mai putut…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost agresat pe o strada din comuna Cornetu, cu un cutit, de catre un alt barbat cu care a avut un conflict spontan. Agresorul a plecat de la locul faptei cu un autoturism. Atat el, cat si persoana care a condus masina, au fost identificati…

- Cine nu a auzit de Diego Maradona, „El Pibe d’Oro” („Copilul de aur” n.r), asa cum a fost supranumit? El ramane unul dintre cei mai mari, dar și mai controversați fotbaliști din istorie. Iata ca, totuși, exista un aspect pe care mulți nu il știu. Maradona era fascinat de București și se simțea ca acasa…