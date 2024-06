Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, echipa naționala de fotbal a Romaniei disputa ultimele meciuri de pregatire inainte de participarea la EURO 2024. Tricolorii intalnesc astazi Bulgaria și vineri Liechtenstein, pe Stadionul Steaua din București, iar FRF a transmis regulile pe care spectatorii care vor asista la cele doua…

- Selecționerul Edi Iordanescu și mijlocașul Nicolae Stanciu susțin de la 12:30 o conferința de presa pentru a prefața amical contra Bulgariei (4 iunie, 21:30). Pe GSP.ro ai cele mai importante declarații, atat in format video, cat și liveTEXT. VIDEO. Urmarește aici conferința lui Edi Iordanescu și Nicolae…

- Romania a caștigat cu Polonia, scor 5-2, in meciul al doilea din grupele Campionatului European de Minifotbal. „Tricolorii” au reușit a doua victorie și s-au calificat deja in optimi. Au ajuns la 6 puncte, la fel ca Ungaria. Polonia și Turcia au cate zero, cu un meci ramas, astfel ca Romania a trecut…

- Romania a pierdut marți seara meciul amical impotriva Columbiei, scor 2-3, disputat pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, Spania. Citește și: Protest la Ploiești impotriva presedintelui Consiliului Județean, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie Sud-americanii au inceput meciul cum nu se putea…

- Intr-un meci amical plin de intensitate și momente de spectacol, naționala de fotbal a Romaniei și echipa Irlandei de Nord au incheiat la egalitate, scor 1-1, pe Arena Naționala din București.

- Tricolorii au primit vizita Irlandei de Nord in primul meci de pregatire pentru EURO 2024. Meciul s-a incheiat la egalitate, 1-1, dupa o partida in care Romania nu a aratat o forma foarte buna. Ambele goluri ale partidei au fost inscrise in prima repriza, pentru tricolori punctand Dennis Man, in minutul…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, și Nicolae Stanciu, capitanul naționalei, au susținut o conferința de presa inainte de meciul amical cu Irlanda de Nord. Romania - Irlanda de Nord are loc vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și la transmis pe Prima TVColumbia - Romania, al doilea amical…

- Petrolul va merge pe mana lui Florin Stanga la meciul cu CSU Craiova, secundul lui Florin Parvu devenind ”principal interimar” la acest joc, unul extrem de important, prin prisma faptului ca orice punct, din acest moment, poate fi decisiv. Iar galben-albaștrii sunt in situația de a ”tremura” atat in…