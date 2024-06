Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul influencer Dorian Popa a fost trimis in judecata pentru consum de droguri, dupa ce a fost prins, in octombrie 2023, sub influența canabisului in timp ce se afla la volanul mașinii.Dosarul lui Dorian Popa a fost inregistrat pe 29 mai la Judecatoria Cornetu. In cazul in care va fi gasit vinovat,…

- Puternice, tenace sau pur și simplu rezistente la durere, unele zodii reușesc bine sa ascunda tristețea și nu vei știi niciodata cat de mult sufera cand trec prin momente foarte grele. Zodia Capricorn controleaza durerea cu munca Capricornii sunt recunoscuți pentru stoicismul și rezistența lor. Cand…

- Locuitorii din Slanic se confrunta cu momente de incercare inainte de sarbatorile de Paște, intrucat autoritațile din Prahova au anunțat planuri de evacuare din cauza unui crater aparut in oraș. Aceasta situație tensionata ii determina pe locuitori sa se pregateasca pentru o posibila relocație, in timp…

- Alex Bodi, lovitura grea pentru Bianca Dragușanu. Celebrul milionar a dat-o in judecata pe fosta soție, aducandu-i acuzații grave acesteia. De ce s-a ajuns la un asemenea proces dificil și cu ce i-ar fi greșit blondina celui care acum se pregatește de nunta cu Ema Uta. Alex Bodi și Bianca Dragușanu…

- Momente grele pentru mama lui Sebi Olariu, tanarul care a murit in urma tragicului accident provocat de Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan. Femeii i s-a facut rau in sala de judecata.

- Astrele ne spun care sunt cele doua zodii care vor trece prin momente grele in viitorul apropiat. Apar din ce in ce mai multe probleme și nu mai fac fața tuturor provocarilor. Au nevoie de o lunga pauza pentru a-și reveni. Momente grele pentru aceste zodii la inceputul lunii aprilie Ultima perioada…

- Celebrul actor traiește cele mai frumoase momente. Robert Pattinson din filmul Amurg a devenit tatic! El și partenera sa au devenit parinți, dezvaluriea a fost facuta in urma cu puțin timp. Cine este Suki Waterhouse, femeia care i-a schimbat viața. Robert Pattinson a devenit tatic Sunt momente emoționante…

- Lovitura grea pentru Florin Salam, dupa ce a fost ridicat de acasa de polițiști! Celebrul manelist a fost reținut in arest pentru 24 de ore! Cunoscutul artist trece prin momente grele și este audiat in aceste clipe de oamenii legii.