Cristian Popescu Piedone, atitudine ironica la adresa lui Nicușor Dan. In contextul acuzațiilor primite de primarul general, de colaborare cu Securitatea, edilul Sectorului 5 a facut un video pe aceasta tema, pe care l-a urcat pe rețelele de socializare. Il provoaca pe adversarul sau sa iși dovedeasca nevinovația. Cristian Popescu Piedone il taxeaza pe Nicușor […]