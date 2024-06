Stiri pe aceeasi tema

- Inca o desparțire complet neașteptata in showbizul autohton! Dupa mai bine de un deceniu de relație, Marina Almașan și George Cornu au decis sa mearga pe drumuri separate. Celebra prezentatoare de televiziune a marturisit ca ii este recunoscatoare pentru mai multe lucruri fostului ei partener. Marina…

- Desparțire șoc in showbizul romanesc! Celebrii tiktok-eri Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu au anunțat ca s-au desparțit dupa 4 ani de relație, deși se pregateau de nunta. Cei doi au facut anunțul dureros prin intermediul unui videoclip postat pe YouTube. Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu și-au spus…

- Bucurie mare in showbiz-ul din Romania. Doua vedete extrem de cunoscute se pregatesc acum de marele pas, dupa ce au avut parte de o logodna ca in filme. Cererea de casatorie s-a produs chiar in Maldive, intr-un peisaj de vis. Cerere de casatorie neașteptata Dragostea plutește in aer. Deși au avut mereu…

- Despartire neasteptata din showbiz-ul autohton! Aurora și Sandel Mihai traiesc o poveste de iubire de mai bine de 28 de ani, dar relația lor nu a fost ferita de probleme. Cei doi și-au spus adio, fara ca nimeni sa afle! Iata marturisirile fara perdea! Aurora și Sandel Mihai au fost desparțiți doi ani…

- Un nou divorț rasunator in Romania! S-au desparțit dupa 53 de ani de mariaj cu scandal. Soția lui ii cere despagubiri de 500.000 de lei! Despre cine este vorba? Au divorțat dupa 53 de ani de casnicie Cristian Gatu, unul dintre cei mai cunoscuti handbalisti din Romania si fost presedinte al Federatiei…

- Veste bomba in showbizul din Romania! Vedeta tocmai a confirmat ca se desparte de soțul ei. E foarte cunoscuta in Romania, de aici și șocul fanilor. Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au spus adio! Fosta concurenta de la Asia Express a confirmat separarea de partenerul ei de viața! Iata ce a postat…

- Jojo și Claudia Patrașcanu sunt unele dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Cele doua nu sunt prietene, dar au ceva in comun: un barbat pe care l-au iubit. Mulți s-ar gandi ca este vorba despre Gabi Badalau, dar se pare ca altul este craiul ce le-a furat inima amandurora. Cine a fost primul…

- Desparțire surpriza in showbizul romanesc. O fosta concurenta Survivor a incheiat relația dupa 9 ani. Deși se pregateau de nunta, cei doi și-au spus adio. Care au fost motivele? Natalia Duminica s-a desparțit de logodnicul sau Totul parea perfect intre ei și trebuiau sa ajunga in fața altarului, dar…