- Cetatenii din Polonia, Romania si Slovenia aflati in Bosnia-Hertegovina nu vor putea vota la alegerile europarlamentare din 9 iunie, din cauza refuzului manifestat de reprezentantii sarbi in guvernul central bosniac dupa ce aceste trei tari au sprijinit in Adunarea Generala a ONU o rezolutie care condamna…

- In premiera la alegerile locale si europarlamentare 2024, alegatorii vor primi cate cinci buletine de vot si vor avea la dispoziție o tușiera. Pe 9 iunie, romanii sunt chemați la urne pentru a vota atat la alegerile locale, cat și la alegerile europarlamentare . Presedintele Autoritatii Eelectorale…

- In perioada 4 – 10 mai 2024 se desfașoara la Leipzig, Germania, Campionatul European de Fotbal al Primarilor, competiție la care participa echipele naționale de fotbal ale primarilor din Austria, Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Tirolul de Sud și Ucraina.…

- Bulgaria a luat o decizie ingrijoratoare care amenința sa submineze principiile și valorile spațiului Schengen. De la 1 aprilie, statul european va incepe sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși, deschizand astfel calea pentru intrarea necontrolata a acestora in Europa. Aceasta mișcare brusca…

- O brașoveanca a urcat pe cea mai inalta treapt a podimului la Zagreb, in Circuitul European U14 de floreta feminin. Sportiva Corona Brașov, Natalia Scafa, a caștigat locul 1. De asemenea, și brașoveanca Maria Leonte a obținut locul 7 la categoria U15. La concurs au luat startul fete din 10 țari: Croația,…

- Romanii sunt cei mai generoși europeni in ceea ce privește varsta pana la care considera ca tinerii ar trebui susținuți financiar de catre parinții lor, se arata intr-un sondaj realizat de un institut de stat din Ungaria in 12 țari. Romanii sunt cei mai generoși europeni atunci cand vine vorba de varsta…