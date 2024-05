Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, o fetița de doi ani a disparut și abia astazi, dupa multe ore de cautari și sute de oameni care au periat zona, au gasit-o pe Raisa. Copila era moarta, plina de sange și avea urme de violența pe corp. Anchetatorii iau in calcul varianta ca fetița sa fi fost ucisa, iar trei persoane au fost duse…