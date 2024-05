Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul ucis in Crangași, in urma cu cateva zile, a fost condus sambata pe ultimul drum. Mare le-a fost surprinderea tuturor, cand au vazut ca fiica vitrega, pe care a aparat-o cu prețul vieții, nu a fost prezenta la evenimentul trist. Iata ce dezvaluiri dureroase face fratele victimei.

- Un barbat a fost ucis in bataie de doi tineri, asta dupa ce ar fi incercat sa o apere pe una dintre fiicele vitrege. Iubita victimei spune ca suspecții ar fi venit ulterior in apropierea Parcului Crangași sau ar fi ramas in urma celorlalte fete cu care fiicele ei s-au intalnit. Femeia neaga ca partenerul…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Tragedie in a doua zi de Paște: parinții unui preot au murit intr-un groaznic accident rutier, dupa ce barbatului i s-a facut brusc rau la volan. Barbatul de 76 de ani a pierdut controlul direcției de mers și s-a izbit cu mașina de un stalp. Martorii susțin ca acesta ar fi suferit un infarct. Citește…

- Dumitrița nu știe nici dupa ani buni ce s-a intamplat cu fratele ei care pe atunci avea 14 ani. Femeia susține ca varul lui, Ovidiu, ar fi știut mai multe, dar nu ar fi vrut sa spuna unele detalii și familiei, ca mai apoi in 2020 sa ii trimita un mesaj in care i-a spus ca barbatul ar fi murit.

- Lucica și Vasile nu mai știu nimic de baiatul lor de mai bine de doua saptamani. Copilul de doarr 15 ani ar fi fost manipulat sa stea la o stana, unde sa ajute la diverse treburi. Cu toate ca mama ii condamna pe proprietari pentru cele intamplate, unul dintre angajați are o alta poveste cu privire la…

- Leo a fost dat disparut de parinți și s-a intors acasa dupa 12 zile in care familia nu a mai știut nimic de el. Ieri, tatal lui a mers impreuna cu tanarul sa depuna plangere, atunci cand ar fi fost luați amandoi la rost de polițiști pentru ca au chemat in comuna echipa Acces Direct și au vorbit despre…

- Gabriela a aflat, de curand, ca fiul ei, pe care il cauta de trei ani, ar fi murit. Ar fi fost gasit fara suflare intr-o padure, pe drum, acolo unde se afla și un rucsac in care erau mai multe acte ce ii aparțin.