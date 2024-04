Stiri pe aceeasi tema

- Conform anunțului oficial facut de producatorul german, problema consta in scurgeri de glicol, un alcool folosit pentru racirea gazelor. Aceste scurgeri pot conduce la aprinderea gazelor de eșapament sau a reziduurilor de ulei din motor, punand in pericol integritatea vehiculului și a pasagerilor sai.…

- Gabriela a aflat, de curand, ca fiul ei, pe care il cauta de trei ani, ar fi murit. Ar fi fost gasit fara suflare intr-o padure, pe drum, acolo unde se afla și un rucsac in care erau mai multe acte ce ii aparțin.

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- Scandal de poporții intre vecini! Dupa o lunga perioada in care ar fi trait un adevarat coșmar in propria ei casa, Simona a decis sa iși spuna povestea la Acces Direct. Femeia din Ialomița il acuza pe vecinul ei ca i-a terorizat familia. Iata ce s-a intamplat și ce replica ii da vecinul!

- Anișoara, fosta soție a profesorului din Valcea, crede tot mai mult ca antrenorul de șah al fiului cel mare este implicat in dispariția lui Marian Claudiu Balan. Ba mai mult, crede și ca barbatul ar fi avut motive pentru care sa fi facut așa ceva, mai ales ca i-ar fi facut avansuri inca de cand profesorul…

- O femeie in varsta de 52 de ani a trait șocul vieții sale. Totul a inceput frumos intre ea și iubitul pe care l-a cunoscut prin intermediul rețelelor sociale, insa, cu timpul, barbatul a devenit din ce in ce mai violent. Femeia il acuza pe cel care i-a fost partener timp de trei ani de zile ca i-ar…

- Fanel este acuzat de sora soției sale decedate ca ar fi batut-o și ar fi ucis-o. Barbatul are o cu totul alta varianta, spunand ca altele sunt motivele pentru care Marcela face astfel de acuzații. Intre timp, Fanel și-a refacut viața.