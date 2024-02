Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a dat dovada de bun simț, insa a primit o rasplata la care nu se aștepta. Deși a vrut sa evite cearta și sa provoace probleme nimanui, tot ea a ieșit in dezavantaj. Ce a pațit o doamna din Cluj, care a ajuns sa fie injurata și amenințata de catre un barbat. Ce […] The post O femeie din Cluj,…

- Țari din Europa in care fumatul este interzis in mașina. Fumatul in mașini este complet interzis in doar trei țari din UE, iar in alte 13 nu exista nicio interdicție. Germania are in plan sa interzica fumatul in mașini in care se afla copii și femei insarcinate. Ministrul sanatații al țarii, Karl Lauterbach,…

- Cel mai tare test de inteligența al momentului. Este perfect pentru șoferi și pentru cei carora le place sa șofeze. Provocarea de astazi este sa gasesti masina care are pana la un cauciuc. Atenție mare, este ascunsa mai bine decat ți-ai putea imagina. Cel mai tare test auto de atenție Jocurile de atenție…

- Gest incredibil al unui taximetrist la Muntele Mic. Șoferul a ignorat toate interdicțiile și a condus mașina pana pe partia de schi, unde a fost oprit de jandarmii montani. Barbatul a fost intrebat de jandarmii montani de ce a urcat cu mașina pana acolo. „Cu cat il duc mai departe pe client, cu atat…

- In ultimii ani, turiștii straini care ajung la noi in țara se declara incantați de preparatele noastre tradiționale. In perioada sarbatorilor, cererea pentru ele crește semnificativ și peste granița. Afla care este produsul romanesc care face furori in Franța sau Germania. Este cumparat in cantitați…

- O moneda din 2016 se vinde pe Olx cu aproximativ 20.000 de euro. Anunțul a fost postat pe site-ul de anunțuri cu doar doua zile inainte de Craciun. Se știe ca monedele sau bancnotele au fost tot timpul la mare cautare, iar cei care le colecționeaza au putut caștiga o mica avere de pe urma […] The post…

- Fostul internațional german Dietmar Hamann (50 de ani) crede ca Julian Nagelsmann (36 de ani), selecționerul „Die Mannschaft”, nu ar trebui lasat sa conduca prima reprezentativa și la Campionatul European daca nemții nu vor arata un anumit progres in partidele amicale disputate pana la inceputul turneului…